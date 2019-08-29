У жителя Подмосковья не получилось подкупить великолукских полицейских

14:36, 31 августа 2019, ПАИ

Сотрудники ГИБДД Великих Лук остановили «Мерседес», у владельца которого не оказалось полиса обязательного страхования транспортного средства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 27-летний житель Московской области попытался решить вопрос на месте и предложил сотрудникам полиции взятку в размере 2050 рублей.

Взамен автолюбитель попросил инспекторов не составлять административного материала за правонарушение.

Теперь вместо штрафа за отсутствие страхового полиса в размере 500 рублей владельца «Мерседеса» ждет суд по уголовному делу по части 1 статьи 291.2 «Мелкое взятничество» УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до года.