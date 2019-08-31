Мастер-класс по воркауту прошёл на новой спортплощадке в Печорах

21:09, 31 августа 2019, ПАИ

Мастер-класс по воркауту прошёл на новой спортплощадке в Печорах, сообщил на своей странице в «Инстаграме» губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«На открытии площадки, построенной нашим владыкой Тихоном в Печорах ко мне подошла молодая семья и попросила организовать показательные выступления воркаут-спортсменов. Связался с ребятами из движения «Street Workout Псков». Ребята откликнулись и сегодня провели мастер-классы по воркауту и паркуру», - написал глава региона.



Михаил Ведерников отметил, что жители Псковской области по достоинству оценили площадку, построенную митрополитом Тихоном. «Активные жители включаются и уже сами инициируют движение вокруг новой площадки. Это круто! Такие инициативы мы всегда будем поддерживать!» - пообещал губернатор.