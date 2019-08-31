Псковский губернатор раскритиковал ленивых подрядчиков с использованием бранных хештегов

21:35, 31 августа 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников раскритиковал ленивых подрядчиков с использованием бранных хештегов. Не сдерживая эмоций, глава региона написал в своём «Инстаграме», что «порой очень хочется открыть рубрику #рукожопые и #тупоголовые».

Михаил Ведерников отметил, что его поражает бездумный и формальный подход подрядчиков, а также их близорукость и нежелание думать, прежде чем делать.



«В одном из районов (добрый, жалею всех, район не называю) в рамках благоустройства делали пешеходную дорожку, а опору столба электропередач не вынесли, она осталась на тротуаре. Наказали мамочек с колясками, пожилых людей, людей с ограничениями по здоровью. Так и хочется спросить, Вы дебилы?! Как так можно?!! Пока я здесь, так не будет», - пообещал губернатор.