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Общество

Псковский губернатор раскритиковал ленивых подрядчиков с использованием бранных хештегов

Фото из "Инстаграма" Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников раскритиковал ленивых подрядчиков с использованием бранных хештегов. Не сдерживая эмоций, глава региона написал в своём «Инстаграме», что «порой очень хочется открыть рубрику #рукожопые и #тупоголовые».

Михаил Ведерников отметил, что его поражает бездумный и формальный подход подрядчиков, а также их близорукость и нежелание думать, прежде чем делать.

«В одном из районов (добрый, жалею всех, район не называю) в рамках благоустройства делали пешеходную дорожку, а опору столба электропередач не вынесли, она осталась на тротуаре. Наказали мамочек с колясками, пожилых людей, людей с ограничениями по здоровью. Так и хочется спросить, Вы дебилы?! Как так можно?!! Пока я здесь, так не будет», - пообещал губернатор.

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