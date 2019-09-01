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Общество

С 1 сентября поздравил министр просвещения России

Ольга Васильева, министр просвещения Российской Федерации, поздравила с началом нового учебного года школьников и студентов страны. «День знаний – особый праздник, его трепетно ждут малыши, которые впервые садятся за парту, а вместе с ними миллионы школьников по всей стране.

Особо волнителен этот день и для наших педагогов. На их глазах растут дети, сменяются поколения, и именно от их труда во многом зависит становление личности и мировоззрение ребят», - говорится в тексте поздравления, размещенного на сайте ведомства.

Глава министерства отметила, что каждый из родителей с волнением ждет этот день - 1 сентября - это волнение за своих детей, это воспоминания о своих школьных годах. 

«Желаю в новом учебном году каждой из более чем 42 тысяч российских школ стать территорией совместного диалога учителей и родителей. От взаимопонимания и включения в образовательный процесс во многом зависит атмосфера, в которой находятся наши дети», - отметила Ольга Васильева.

Она подчеркнула, что именно школа прививает традиционные ценности, учит мыслить, открывает новые горизонты. 

«В этот торжественный день желаю всем школьникам и студентам колледжей и техникумов неиссякаемого интереса к предметам, сил в освоении знаний, умения быть благодарными учителям и родителям, достоинства, присущего званию гражданина России», - сказала она.Министр поделал детям стать гордостью педагогов. 

В 2019 году 1 сентября выпало на воскресенье, а потому первые звонки в школах прозвенят 2 числа. 

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