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Жителей Витебска задержали за пользование пропавшей банковской картой псковички

Двух жителей Витебска (Белоруссия) задержали за пользование чужой банковской картой в Псковской области. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, мужчины 69 и 58 лет воспользовались найденной картой жительницы Пушкиногорского района.

Женщина обратилась в полицию 31 августа - карта пропала, и кто-то пользуется ею. Злоумышленникам удалось списать более 9 тысяч рублей. 

Задержанные рассказали, что карточку нашли. Они сделали покупки в сетевом магазине, а также оплатили бензин на автозаправке. 

В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество с использованием электронных средств платежа» (ч.2 ст. 159.3 УК РФ).

Занимается расследованием Опочецкий межрайоннный отдел полиции. ​

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