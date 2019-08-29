Жителей Витебска задержали за пользование пропавшей банковской картой псковички
Двух жителей Витебска (Белоруссия) задержали за пользование чужой банковской картой в Псковской области. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, мужчины 69 и 58 лет воспользовались найденной картой жительницы Пушкиногорского района.
Женщина обратилась в полицию 31 августа - карта пропала, и кто-то пользуется ею. Злоумышленникам удалось списать более 9 тысяч рублей.
Задержанные рассказали, что карточку нашли. Они сделали покупки в сетевом магазине, а также оплатили бензин на автозаправке.
В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество с использованием электронных средств платежа» (ч.2 ст. 159.3 УК РФ).
Занимается расследованием Опочецкий межрайоннный отдел полиции.