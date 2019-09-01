0
14:38
Александр Котов поздравил псковичей с началом нового учебного года
13:41
Праздник в честь Дня знаний организовали для студентов в Пскове
13:33
День знаний в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:01
Оркестр 104-го парашютно-десантного полка признан лучшим полковым оркестром Минобороны России
10:44
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем знаний
09:26
С 1 сентября поздравил министр просвещения России
18:02
Осень в Псковской области начнётся с жаркой сухой погоды
Еще новости
  • Коротко
Общество

Праздник в честь Дня знаний организовали для студентов в Пскове

1 сентября в Финском парке Пскова состоялось празднование Дня знаний. Организатором мероприятия выступил Псковский государственный университет. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, на площадке собрались несколько тысяч студентов, их родители и преподаватели. К собравшимся, открывая торжество, обратилась врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина.

«У студентов и школьников два новых года. Один новый год - 1 января, а второй новый год - 1 сентября», - отметила она.

Поздравляя всех собравшихся с новым учебным годом, врио ректора пожелала всем доброго пути.

«День знаний для каждой российской семьи связан с успехами и надеждами своих детей. Вам, уважаемое родительское сообщество, большое спасибо за тех ребят, которые учатся в Псковском государственном университете», - добавила Наталья Ильина.

Первокурсникам она пожелала, чтобы «жизненный период, который связан с Псковским государственным университетом, был ассоциирован с открытиями - открытием себя, новых знакомств, новых наставников и стабильной, профессиональной карьеры».

«Пусть девиз, который я использую в жизни, - «не бойся меняться сам, не бойся менять мир вокруг себя» - обязательно будет ресурсом и инструментом развития нашего Псковского государственного университета, нашей Псковской области и нашей большой страны», - добавила Наталья Ильина.

Весь праздник задуман как презентация вуза для горожан, знакомство с особенностями и возможностями университета для студентов. На площадке организованы мастер-классы, встречи, фотозоны. 

По традиции в этот день прозвенел первый звонок. Его дали ученица первого класса Псковский инженерно-лингвистической гимназии Ксения Демина, ученик пятого класса школы №1 из «Кикоинского класса» Никита Серов, студентка первого курса факультета русской филологии и иностранных языков Диана Басманова и студент первого курса финансово-экономического факультета Елисей Езан. 

В продолжение дня в одном из кафе Пскова прошла моделирующая сессия с врио ректора - особо отличившиеся студенты и абитуриенты вуза смогли пообщаться и задать свои вопросы руководству университета.

ФОТОРЕПОРТАЖ с мероприятия смотрите здесь >>>.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов поздравил псковичей с началом нового учебного года
01 сентября 2019
Александр Котов поздравил псковичей с началом нового учебного года
Праздник в честь Дня знаний организовали для студентов в Пскове
01 сентября 2019
Праздник в честь Дня знаний организовали для студентов в Пскове
День знаний в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
01 сентября 2019
День знаний в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Оркестр 104-го парашютно-десантного полка признан лучшим полковым оркестром Минобороны России
01 сентября 2019
Оркестр 104-го парашютно-десантного полка признан лучшим полковым оркестром Минобороны России
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем знаний
01 сентября 2019
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем знаний
С 1 сентября поздравил министр просвещения России
01 сентября 2019
С 1 сентября поздравил министр просвещения России
Осень в Псковской области начнётся с жаркой сухой погоды
31 августа 2019
Осень в Псковской области начнётся с жаркой сухой погоды
80-летие со дня образования 76-й десантно-штурмовой дивизии (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31 августа 2019
80-летие со дня образования 76-й десантно-штурмовой дивизии (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...