Праздник в честь Дня знаний организовали для студентов в Пскове

13:41, 01 сентября 2019, ПАИ

1 сентября в Финском парке Пскова состоялось празднование Дня знаний. Организатором мероприятия выступил Псковский государственный университет. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, на площадке собрались несколько тысяч студентов, их родители и преподаватели. К собравшимся, открывая торжество, обратилась врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина.

«У студентов и школьников два новых года. Один новый год - 1 января, а второй новый год - 1 сентября», - отметила она.

Поздравляя всех собравшихся с новым учебным годом, врио ректора пожелала всем доброго пути.

«День знаний для каждой российской семьи связан с успехами и надеждами своих детей. Вам, уважаемое родительское сообщество, большое спасибо за тех ребят, которые учатся в Псковском государственном университете», - добавила Наталья Ильина.

Первокурсникам она пожелала, чтобы «жизненный период, который связан с Псковским государственным университетом, был ассоциирован с открытиями - открытием себя, новых знакомств, новых наставников и стабильной, профессиональной карьеры».

«Пусть девиз, который я использую в жизни, - «не бойся меняться сам, не бойся менять мир вокруг себя» - обязательно будет ресурсом и инструментом развития нашего Псковского государственного университета, нашей Псковской области и нашей большой страны», - добавила Наталья Ильина.

Весь праздник задуман как презентация вуза для горожан, знакомство с особенностями и возможностями университета для студентов. На площадке организованы мастер-классы, встречи, фотозоны.

По традиции в этот день прозвенел первый звонок. Его дали ученица первого класса Псковский инженерно-лингвистической гимназии Ксения Демина, ученик пятого класса школы №1 из «Кикоинского класса» Никита Серов, студентка первого курса факультета русской филологии и иностранных языков Диана Басманова и студент первого курса финансово-экономического факультета Елисей Езан.

В продолжение дня в одном из кафе Пскова прошла моделирующая сессия с врио ректора - особо отличившиеся студенты и абитуриенты вуза смогли пообщаться и задать свои вопросы руководству университета.

ФОТОРЕПОРТАЖ с мероприятия смотрите здесь >>>.