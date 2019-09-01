Соревнования по легкой атлетике проведут среди военнослужащих России и Белоруссии

13:56, 01 сентября 2019, ПАИ

Соревнования по легкой атлетике пройдут в Ленинградской области на территории отдельной танковой бригады. Участниками станут военнослужащие России и Белоруссии. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе Западного военного округа, всего задействованы будут около 200 человек - все они участники учений «Щит Союза - 2019».

Военнослужащим предстоит пройти испытания на силу и выносливость в эстафете 10 и 100 метров, преодолеть дистанцию в 800 и 1000 метров, выявить сильнейших в метании гранаты. Запланирован также забег на дистанцию 3000 метров по пересеченной местности.

В рамках учений «Щит Союза - 2019», проводимых в Нижегородской области с 13 по 19 сентября, будут задействованы около 12 тысяч военнослужащих - из них до 8 тысяч из России и более 4 тысяч из Белоруссии.