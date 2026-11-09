Стало известно, куда обращаться участникам конкурса «Безграничные возможности» в Псковской области

14:44, 09 ноября 2026, ПАИ

По всем уточняющим вопросам в рамках Всероссийского конкурса-премии «Безграничные возможности» можно обращаться в министерство социальной защиты Псковской области. Об этом заявила министр Ольга Евстигнеева на пресс-конференции, посвящённой конкурсу, сегодня, 9 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Если возникли какие-то вопросы или требуется поддержка и консультация, обратиться можно по телефону (8 8112) 29-99-98 (добавочный 175). Так можно связаться с экспертом.

«Конкурс проводится впервые, и нам всем нужно брать с этих людей пример, следовать их жизнелюбию и активности. Формула конкурса – «Не вопреки жизни, а благодаря силе жить», и это очень точно. Человек может преодолеть все трудности благодаря вере в себя», – отметила Ольга Евстигнеева.

Всего в конкурсе – 12 номинаций. Направление «Люди без границ» посвящено личным историям и личным победам граждан с инвалидностью, в этом блоке представлено шесть номинаций: «Свой путь», «Открывая возможности», «Счастье быть вместе», «Язык равенства», «Навстречу миру» и «Мечта без границ».

Направление «Норма жизни» показывает практики, направленные на развитие инклюзивной среды, и также объединяет шесть номинаций: «Открытая команда», «Культура без границ», «Образование для каждого», «Технология возможностей», «Нужны друг другу» и «Территория равных возможностей».

Победители в номинации «Мечта без границ» будут выбраны народным голосованием.

«Каждое учреждение сможет найти себе место и тему в этом конкурсе. Масштаб огромный, и можно делиться своими практиками на всероссийском уровне», – заметила министр и обратила внимание, что к проведению мероприятия привлечены министерства культуры, туризма, образования и молодёжной политики.

Напомним, что приём заявок на Всероссийский конкурс-премию «Безграничные возможности», направленный на развитие инклюзии, продлится до 30 ноября. Участники смогут представить личные истории, проекты и практики, помогающие людям с инвалидностью полноценно участвовать в жизни общества.

Как подать заявку на конкурс? Организаторы собрали пошаговую инструкцию в карточках.

Региональный этап отбора пройдёт с 1 по 20 декабря 2026 года. Заявки рассмотрят эксперты, не менее половины которых составят люди с инвалидностью. Федеральный этап запланирован с 10 января по 10 февраля 2027 года. По его итогам определят 39 финалистов. Финал конкурса и торжественная церемония награждения состоятся в Москве 21–22 апреля 2027 года.