Александр Котов поздравил псковичей с началом нового учебного года

14:38, 01 сентября 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил детей, родителей и педагогов с началом нового учебного года от имени депутатов регионального парламента.

«Начало учебного года – это всегда особые чувства и эмоции. Это встречи со старыми друзьями и новые знакомства, ожидание интересных открытий и ярких событий», - говорится в тексте поздравления.

По словам Александра Котова, школьные годы - это неповторимый опыт, получение знаний, которые «во многом предопределяющий дальнейшую судьбу». «Качественное современное образование, полученное в школе, становится конкурентным преимуществом при выборе дальнейшего профессионального пути», - считает Александр Котов.

Спикер парламента пожелал ученикам учиться с удовольствием, стремиться к высоким результатам «не ради одобрения учителей и родителей, а по собственному желанию, понимая, что все приложенные вами усилия – это шаги на пути к успеху».

Александр Котов пожелал ученикам и педагогам здоровья, благополучия, упорства в достижении поставленных целей.