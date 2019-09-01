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Общество

Александр Котов поздравил псковичей с началом нового учебного года

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил детей, родителей и педагогов с началом нового учебного года от имени депутатов регионального парламента. 

«Начало учебного года – это всегда особые чувства и эмоции. Это встречи со старыми друзьями и новые знакомства, ожидание интересных открытий и ярких событий», - говорится в тексте поздравления. 

По словам Александра Котова, школьные годы - это неповторимый опыт, получение знаний, которые «во многом предопределяющий дальнейшую судьбу». «Качественное современное образование, полученное в школе, становится конкурентным преимуществом при выборе дальнейшего профессионального пути», - считает Александр Котов.

Спикер парламента пожелал ученикам учиться с удовольствием, стремиться к высоким результатам «не ради одобрения учителей и родителей, а по собственному желанию, понимая, что все приложенные вами усилия – это шаги на пути к успеху».

Александр Котов пожелал ученикам и педагогам здоровья, благополучия, упорства в достижении поставленных целей.

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