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Общество

В Великих Луках дети присоединились к всероссийской акции «Без вас не получится»

В Великих Луках воспитанники футбольной секции, занимающейся на стадионе «Экспресс», стали участниками всероссийской акции «Без вас не получится». Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, данная кампания реализуется совместными усилиями Российского союза автостраховщиков, Госавтоинспекции МВД и экспертным центром «Движение без опасности». 

Цель акции - сократить количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков.

Члены футбольной секции ненадолго стали дорожными инспекторами - они рассказали болельщикам о правилах дорожного движения, на информационных досках стадиона разместили листовки о безопасности движения.

По итогам акции все ребята получили благодарности ГИБДД.

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