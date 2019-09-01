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Общество

В России стали экономить на букетах учителям

Цветы к 1 сентября в России стали покупать реже. Такие данные приводит Интерфакс со ссылкой на экспертов ассоциации «Теплицы России». В среднем продажи упали на 10-15 процентов. А в случае покупки букета родители и дети выбирают меньшее количество цветов, отказываются от дорогостоящих и экзотических растений. 

Сами руководители тепличных комплексов объясняют это снижением покупательской способности населения, ростом цен на канцтовары и одежду школьника. Между тем растут и цены на цветы из-за изменений в тарифах на газ, электроэнергию и воду. Владельцы цветочных хозяйств признаются, что в России в стоимость букета входят затраты на коммунальные нужды, они превышают 40 процентов. Именно поэтому удерживать рост цен на цветы не получатся. 

В то же время аналитики уверяют: в канун Дня знаний растет оптовая стоимость цветов, и это никак не связано с тарифами на энергию или газ. Особенно заметно прибавляют в цене цветы на высоких стеблях и экзотические растения, в меньшей степени - гладиолусы, хризантемы, лилии. 

 

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