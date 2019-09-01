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Общество

Государственный архив Псковской области обнародовал материалы о школах в послевоенный год

Гоударственный архив Псквоской области онародовал данные о школах и чениках Пскова в послевоенный год. Данные выложены в официальных группах ведомства в соцсетях

Псков освободили в июле 1944 года. А уже осенью в практически полностью разрушенном городе заработали школы. По данным на 15 октября 1944 года, за парты сели 1942 ученика. В первых классах был 501 школьник. Во вторых — 353. В третьих — 259 учеников. Наименьшее количество — в выпускном десятом классе - 17 человек. 

«Надо принимать во внимание тот факт, что в годы войны многие мальчишки и девчонки не могли учиться. А потому за парты в 1944 году сели не только дети, но и уже возмужавшие парни и девушки, не успевшие получить образование. Нередко в одном классе у одной доски отвечали ребятишки и успевшие побывать на фронте или в партизанских отрядах парни с медалями на груди», - пояснили в архиве. 

Один из опубликованных документов - табель об успеваемости учеников начальных классов школ Пскова. Датирован документ 1944 годом. В нем обобщены данные об успеваемости за первое полугодие. Из 501 ученика первых классов только на «отлично» и «хорошо» учились 139 человек. 

Среди предметов, которые особенно хорошо давались псковским школьникам, были литература, русский язык, арифметика, иностранный язык, география и военная подготовка.

 

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