Государственный архив Псковской области обнародовал материалы о школах в послевоенный год

18:30, 01 сентября 2019, ПАИ

Гоударственный архив Псквоской области онародовал данные о школах и чениках Пскова в послевоенный год. Данные выложены в официальных группах ведомства в соцсетях.

Псков освободили в июле 1944 года. А уже осенью в практически полностью разрушенном городе заработали школы. По данным на 15 октября 1944 года, за парты сели 1942 ученика. В первых классах был 501 школьник. Во вторых — 353. В третьих — 259 учеников. Наименьшее количество — в выпускном десятом классе - 17 человек.

«Надо принимать во внимание тот факт, что в годы войны многие мальчишки и девчонки не могли учиться. А потому за парты в 1944 году сели не только дети, но и уже возмужавшие парни и девушки, не успевшие получить образование. Нередко в одном классе у одной доски отвечали ребятишки и успевшие побывать на фронте или в партизанских отрядах парни с медалями на груди», - пояснили в архиве.

Один из опубликованных документов - табель об успеваемости учеников начальных классов школ Пскова. Датирован документ 1944 годом. В нем обобщены данные об успеваемости за первое полугодие. Из 501 ученика первых классов только на «отлично» и «хорошо» учились 139 человек.

Среди предметов, которые особенно хорошо давались псковским школьникам, были литература, русский язык, арифметика, иностранный язык, география и военная подготовка.