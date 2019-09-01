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Общество

Статус памятника федерального значения может получить школа в Беслане

Школа №1 города Беслан может получить статус памятника федерального значения. Это место стало символом трагедии для огромного количества людей. 15 лет назад, 1 сентября 2004 года, здание было захвачено террористами. В результате погибли 334 человека, из них 186 - дети. 

В 2016 году этому месту был присвоен статус памятника республиканского значения, сообщает Коммерсантъ. Представитель комитета «Матери Беслана» Анетта Гадиева сообщила о намерении обратиться к полномочному представителю президента РФ Александру Матовникову с просьбой взять под личный контроль расследование бесланской трагедии. 

Захват заложников произошел утром во время школьной линейки. На протяжении двух дней террористы держали в заложниках учителей, детей, их родителей. Всего в здании находилось 1128 мирных граждан. Штурм произошел на третий день. Убиты были 28 террористов. 

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