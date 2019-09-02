0
09:53
Псковская область вошла в число регионов с самой дорогой электроэнергией
13:00
«Дорожную карту» по развитию технологического предпринимательства представила на Госсовете Нинель Салагаева
21:27
Михаил Ведерников поручил ускорить темпы работ по реконструкции «Машиностроителя»
12:25
Эксперт: Наша безответственность вредит природе гораздо сильнее, чем современное производство
17:04
Программа социально-экономического развития региона разрабатывается в Псковской области
13:51
Аренда квартиры в Пскове: Стоимость, востребованные районы, подводные камни
12:31
Псковская область занимает 62 строчку в рейтинге регионов по популярности ипотеки
Еще новости
Экономика

Псковская область вошла в число регионов с самой дорогой электроэнергией

Псковская область вошла в число регионов с самой дорогой электроэнергией. Это следует из рейтинга, подготовленного  РИА Новости.

Для оценки доступности электроэнергии для жителей регионов России аналитики рассчитали количество киловатт-часов, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных субъектов федерации во втором полугодии 2019 года. На основе этих расчетов составлен рейтинг.

На среднемесячную зарплату псковичи могут купить порядка 5578 кВТ/ч. С таким показателем регион занимает лишь 81-е место рейтинга. На 82-м оказалась Республика Алтай, на 83-м - Ивановская область, на 84-м - Республика Адыгея, на 85-м - Республика Калмыкия.

Больше всего электроэнергии на среднемесячную зарплату могут купить жители Иркутской области, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская область вошла в число регионов с самой дорогой электроэнергией
02 сентября 2019
Псковская область вошла в число регионов с самой дорогой электроэнергией
«Дорожную карту» по развитию технологического предпринимательства представила на Госсовете Нинель Салагаева
31 августа 2019
«Дорожную карту» по развитию технологического предпринимательства представила на Госсовете Нинель Салагаева
Михаил Ведерников поручил ускорить темпы работ по реконструкции «Машиностроителя»
30 августа 2019
Михаил Ведерников поручил ускорить темпы работ по реконструкции «Машиностроителя»
Эксперт: Наша безответственность вредит природе гораздо сильнее, чем современное производство
30 августа 2019
Эксперт: Наша безответственность вредит природе гораздо сильнее, чем современное производство
Программа социально-экономического развития региона разрабатывается в Псковской области
29 августа 2019
Программа социально-экономического развития региона разрабатывается в Псковской области
Псковская область занимает 62 строчку в рейтинге регионов по популярности ипотеки
27 августа 2019
Псковская область занимает 62 строчку в рейтинге регионов по популярности ипотеки
Александр Котов: Каждый из нас своим трудом определяет будущее Псковской области
23 августа 2019
Александр Котов: Каждый из нас своим трудом определяет будущее Псковской области
Губернатор назвал основные поводы для гордости для жителей Псковской области
23 августа 2019
Губернатор назвал основные поводы для гордости для жителей Псковской области

Идет загрузка...