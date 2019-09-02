Псковская область вошла в число регионов с самой дорогой электроэнергией

09:53, 02 сентября 2019, ПАИ

Псковская область вошла в число регионов с самой дорогой электроэнергией. Это следует из рейтинга, подготовленного РИА Новости.

Для оценки доступности электроэнергии для жителей регионов России аналитики рассчитали количество киловатт-часов, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных субъектов федерации во втором полугодии 2019 года. На основе этих расчетов составлен рейтинг.

На среднемесячную зарплату псковичи могут купить порядка 5578 кВТ/ч. С таким показателем регион занимает лишь 81-е место рейтинга. На 82-м оказалась Республика Алтай, на 83-м - Ивановская область, на 84-м - Республика Адыгея, на 85-м - Республика Калмыкия.

Больше всего электроэнергии на среднемесячную зарплату могут купить жители Иркутской области, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.