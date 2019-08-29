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Директора печорского «Благоустройства» наказали на поездку в отпуск за границу на служебной машине

Директора МП «Благоустройство» в Печорском районе наказали за поездку в отпуск за границу России на служебном автомобиле «Лада Веста». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

За границу директор муниципального предприятия выезжал в мае, находясь в кратковременном отпуске, чем нарушил федеральный закон. По данному факту прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по статье 19.1 КоАП РФ (самоуправство).

И. о. мирового судьи судебного участка №13 Печорского района признал мужчину виновным и назначил наказание в виде предупреждения.

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