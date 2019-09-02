Псковская строительная компания рассчиталась с долгами в 44 млн рублей

11:15, 02 сентября 2019, ПАИ

Псковская строительная компания рассчиталась с долгами в 44 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Такая задолженность образовалась у организации из-за неоплаты налоговых обязательств. Долг был выплачен после введения мер принудительного взыскания со стороны судебных приставов. В частности, компании запретили совершать регистрационные действия в отношения имущества. Кроме того, приставы составили акт описи и ареста на недвижимое и движимое имущество организации на общую сумму порядка 30 млн рублей.

После этого компания в полном объёме оплатила всю сумму образовавшейся задолженности.