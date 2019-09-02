С Днем знаний поздравили псковичей руководители города

12:06, 02 сентября 2019, ПАИ

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков поздравили псковичей с Днем знаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Градоначальники отметили, что 1 сентября – это «всегда начало нового пути в мир свершений, успехов и смелых экспериментов». Елена Полонская и Александр Братчиков считает, что путь к высотам жизни начинается в школе, а знания и навыки сопровождают человека всю жизнь.

«Каждый год 1 сентября образовательные учреждения города Пскова радушно распахивают свои двери перед подрастающим поколением. И каждый новый учебный год воспитатели, педагоги, учителя становятся для ребят надёжными наставниками для наших детей в увлекательной стране знаний. С любовью и заботой они учат детей правилам жизни, воспитывают в них патриотизм, достоинство, ответственность, веру в свои силы, способствуют их социальной интеграции в общество», - отметили градоначальники.

Елена Полонская и Александр Братчиков поблагодарили преподавателей школ, воспитателей детских садов, педагогов средних и высших учебных заведений за большой вклад в дело обучения и воспитания юных граждан, в развитие образовательной сферы Пскова. Они пожелали каждому образовательному учреждению, чтобы основой их новых достижений были педагогическое мастерство и верность призванию.

«От всей души желаем родителям сил, мудрости, терпения в воспитании своих чад, а всем юным псковичам творческих успехов в покорении Олимпа знаний, неиссякаемого энтузиазма, вдохновения, здоровья, благополучия и полный вперед», - заключили Елена Полонская и Александр Братчиков.