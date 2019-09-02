Губернатор осмотрел новую школу в Дно

11:19, 02 сентября 2019, ПАИ

2 сентября после торжественной линейки губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел новую школу в Дно. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, экскурсию по зданию провела директор Татьяна Щукина.



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина













Обзор начался со столовой, затем официальные лица прошли в класс для детей с ограниченными возможностями здоровья, затем зашли к десятиклассникам, которые признались, что пока ещё размышляют над тем, кем быть. Губернатор отметил, что сегодня в Дно откроется проектный офис «Команды 2018», и пригласил старшеклассников его посетить.

Татьяна Щукина обратила внимание, что в каждой рекреации оборудованы зоны отдыха для детей. Затем речь зашла о том, что школе нужен учитель информатик и физики, потому что сейчас из-за недостатка кадров нагрузка на этих специалистов чрезмерная. Председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов напомнил, что в следующем году стартует программа «Земский учитель», которая должна поспособствовать привлечению новых учителей в школы региона.

Затем Михаилу Ведерникову показали компьютерный класс, спортивный зал, актовый зал, гардероб и медицинский кабинет. По словам директора, вместительный актовый зал на 191 место позволит проводить здесь не только школьные встречи, но и межшкольные мероприятия.