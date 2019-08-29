На обязательные работы отправился житель Дедовичей, ударивший знакомого топором в спину
К 240 часам обязательных работ приговорил мировой судья судебного участка №4 Дедовичского района жителя посёлка Дедовичи, который обвинялся по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, преступление мужчина совершил 25 апреля. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился со своим знакомым. Чтобы причинить ему травму, преступник взял топор и ударил им мужчину в правую часть спины. В результате пострадавший получил рану в проекции левой лопатки, то есть его здоровью был причинен легкий вред.
Приговор суда вступил в законную силу.