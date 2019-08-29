Житель Белоруссии попытался подкупить псковского таможенника и заработал штраф
Житель Белоруссии попытался подкупить псковского таможенника и заработал штраф. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.
Мужчина попытался передать сотруднику Псковской таможни в Пыталовском районе взятку в размере 1300 рублей за беспрепятственный проезд на территорию России с перевозимым товаром.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).