Михаил Ведерников: От комфорта учителей зависит качество образования детей

13:32, 02 сентября 2019, ПАИ

«Ваша профессия очень нужна и от того, насколько комфортно вы будете себя чувствовать, будет зависеть то, какое образование вы будете давать детям», - обратился губернатор Псковской области к учителям и родителям на встрече в Дно 2 сентября. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Одна из педагогов заметила, что выпускники педагогических специальностей ПсковГУ не слишком стремятся пополнять ряды учителей из-за невысокой зарплаты. Губернатор согласился, что дефицит кадров в регионе, действительно, есть, поэтому важно проработать систему поддержки педагогов, чтобы с какого-то периода работы они могли рассчитывать на доплату.

«Должны быть дополнительные возможности: премии, гранты, механизмы поддержки для молодых учителей, которые стараются, ищут себя в профессии», - добавил глава региона. Он также отметил, что в конце сентября в Псковской области состоится большой педсовет, на котором, в том числе, планируется обсудить и этот вопрос.

Михаил Ведерников также рассказал, что уже дал поручение комитету по здравоохранению и фармации проработать вопрос с первичной медицинской диагностикой для учителей, которые должны иметь возможность в любой момент получить необходимые врачебные рекомендации.

Губернатор пообещал проработать вопрос увеличения финансирования на покупку школьных учебников. «Поговорим по этому поводу с министром образования», - сказал он.

По словам главы региона, после дновской школы новые здания для учебных заведений появятся также в Гдове, в Пыталовском и Печорском районах. «В других районах очень завидуют дновцам, так как на некоторые школы без слез не взглянуть», - отметил Михаил Ведерников.

Одна из участниц собрания заметила, что сегодня произошло историческое событие для всего района. «Открытие школы остановит отток молодых семей из района», - добавила мама одного из учеников.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов подчеркнул, что в новой школе все должны работать с максимальной отдачей, по максимуму используя возможности нового оборудования. Он добавил также, что надо работать с родителями из района, показывать им преимущества новой школы, использовать имеющиеся возможности в части подвоза школьников, так как чем больше учеников, тем дешевле содержать школу.

Губернатор поблагодарил родительский комитет за контроль над строительством школы.