0
15:56
Акваторию Псковского озера от деревни на острове Колпино до берега очистили специалисты
14:40
Псковский губернатор доложил главе Правительства о готовности сдавать по две школы в год
13:32
Михаил Ведерников: От комфорта учителей зависит качество образования детей
13:10
Торжественные линейки в честь Дня знаний состоялись в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11:19
Губернатор осмотрел новую школу в Дно
10:43
В новой школе в Дно прозвенел первый звонок
20:41
В Пскове изменится схема движения автобусов в связи с ремонтом улицы Максима Горького
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников: От комфорта учителей зависит качество образования детей

 «Ваша профессия очень нужна и от того, насколько комфортно вы будете себя чувствовать, будет зависеть то, какое образование вы будете давать детям», - обратился губернатор Псковской области к учителям и родителям на встрече в Дно 2 сентября. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Одна из педагогов заметила, что выпускники педагогических специальностей ПсковГУ не слишком стремятся пополнять ряды учителей из-за невысокой зарплаты. Губернатор согласился, что дефицит кадров в регионе, действительно, есть, поэтому важно проработать систему поддержки педагогов, чтобы с какого-то периода работы они могли рассчитывать на доплату.

«Должны быть дополнительные возможности: премии, гранты, механизмы поддержки для молодых учителей, которые стараются, ищут себя в профессии», - добавил глава региона. Он также отметил, что в конце сентября в Псковской области состоится большой педсовет, на котором, в том числе, планируется обсудить и этот вопрос.

Михаил Ведерников также рассказал, что уже дал поручение комитету по здравоохранению и фармации проработать вопрос с первичной медицинской диагностикой для учителей, которые должны иметь возможность в любой момент получить необходимые врачебные рекомендации. 

Губернатор пообещал проработать вопрос увеличения финансирования на покупку школьных учебников. «Поговорим по этому поводу с министром образования», - сказал он.

По словам главы региона, после дновской школы новые здания для учебных заведений появятся также в Гдове, в Пыталовском и Печорском районах. «В других районах очень завидуют дновцам, так как на некоторые школы без слез не взглянуть», - отметил Михаил Ведерников.

Одна из участниц собрания заметила, что сегодня произошло историческое событие для всего района. «Открытие школы остановит отток молодых семей из района», - добавила мама одного из учеников.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов подчеркнул, что в новой школе все должны работать с максимальной отдачей, по максимуму используя возможности нового оборудования. Он добавил также, что надо работать с родителями из района, показывать им преимущества новой школы, использовать имеющиеся возможности в части подвоза школьников, так как чем больше учеников, тем дешевле содержать школу.

Губернатор поблагодарил родительский комитет за контроль над строительством школы. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Акваторию Псковского озера от деревни на острове Колпино до берега очистили специалисты
02 сентября 2019
Акваторию Псковского озера от деревни на острове Колпино до берега очистили специалисты
Псковский губернатор доложил главе Правительства о готовности сдавать по две школы в год
02 сентября 2019
Псковский губернатор доложил главе Правительства о готовности сдавать по две школы в год
Михаил Ведерников: От комфорта учителей зависит качество образования детей
02 сентября 2019
Михаил Ведерников: От комфорта учителей зависит качество образования детей
Торжественные линейки в честь Дня знаний состоялись в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
02 сентября 2019
Торжественные линейки в честь Дня знаний состоялись в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Губернатор осмотрел новую школу в Дно
02 сентября 2019
Губернатор осмотрел новую школу в Дно
В новой школе в Дно прозвенел первый звонок
02 сентября 2019
В новой школе в Дно прозвенел первый звонок
В Пскове изменится схема движения автобусов в связи с ремонтом улицы Максима Горького
01 сентября 2019
В Пскове изменится схема движения автобусов в связи с ремонтом улицы Максима Горького
В России стали экономить на букетах учителям
01 сентября 2019
В России стали экономить на букетах учителям

Идет загрузка...