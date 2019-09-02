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Общество

Псковский театр кукол откроет новый сезон обновлённым спектаклем «Как стать артистом»

8 сентября Псковский театр кукол откроет новый сезон обновлённым спектаклем «Как стать артистом». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции (ТКД).

«Этот веселый, колоритный спектакль помнит не одно поколение псковский детей. В этом году постановка была существенно обновлена и дополнена новыми декорациями и реквизитом к международным Ганзейским дням. «Как стать артистом» - интерактивная история, приоткрывающая тайны закулисья театра кукол. На спектакле ребята в игровой форме получают представление о нелегком мастерстве артиста-кукольника и сами могут попробовать себя в этой роли», - рассказали в театре.

«В сентябре мы едем в Мурманск, на фестиваль театров кукол стран Баренцева региона, - поделился планами творческого коллектива главный режиссер театра Александр Заболотный. – На фестивале будет представлен наш спектакль «Фауст». А затем приступим к работе над новыми спектаклями».

По словам главного режиссера, в новом сезоне юных зрителей и их родителей ждет несколько премьер. В их числе спектакль «Питер Пэн». Работа над материальной частью спектакля уже ведётся. Спектакль поставит режиссер Алексей Смирнов. Постановка будет дебютной для молодой художницы из Санкт-Петербурга, студентки РГИСИ Елизаветы Ляпушкиной.

Ноябрь и декабрь труппа театра проведет в подготовке к новогодним праздничным мероприятиям для детей. Пока название новогодней премьеры не разглашается. Еще одна премьера - музыкальный спектакль «Щелкунчик» - в постановке Александра Заболотного и художника Андрея Севбо появится в афише театра в 2020 году.

В сентябрьскую афишу вошли постановки «Гуси-лебеди», «Терем - теремок», «Красная шапочка», премьеры прошлого сезона бэби-спектакль «Путешествие для самых маленьких» режиссера Бориса Поткина и художницы Марии Воробьевой и спектакль по музыкальному сочинению-шутке Сен-Санса «Карнавал животных» режиссера Александра Заболотного и художника Андрея Севбо.

Заказ и бронирование билетов на сайте ТКД.

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