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Общество

Елена Бибикова: Образование — важнейшая основа формирования личности

«Образование — важнейшая основа формирования личности, ее успешной самореализации и дальнейшей деятельности на благо общества и государства», - отметила сенатор от Псковской области, заместитель председателя Комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Бибикова в своём поздравлении жителей региона с Днём знаний. Как сообщили Псковскому агентству информации в аппарате сенатора, в поздравительном адресе член Совета Федерации подчеркнула, что сегодня начинается новый этап, который потребует от детей и взрослых терпения, ответственности и целеустремленности.

Отдельные слова признательности она выразила учителям, которые «не только дают новые знания и делятся опытом, но учат добру и справедливости». Сенатор поблагодарила педагогов за профессиональное мастерство, талант и душевное тепло.

«От всего сердца желаю преподавателям ярких творческих идей, успехов в педагогической работе и науке, а школьникам и студентам неиссякаемого стремления к познанию, усердия и  настойчивости в достижении целей!» - сказала Елена Бибикова.

Она пожелала, чтобы новый учебный год принёс неожиданные открытия, интересные встречи, был наполнен радостью побед и достижений.

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