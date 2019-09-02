Александру Розенбауму сделали операцию

15:06, 02 сентября 2019, ПАИ

2 сентября народному артисту России Александру Розенбауму сделали плановую операцию, сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера музыканта Беллу Купсину.

«Сегодня утром в одной из клиник успешно прооперировали известного певца и композитора, народного артиста РФ Александра Розенбаума. Хирургическое вмешательство было плановым и необходимым. В настоящее время он чувствует себя удовлетворительно, его здоровью ничего не угрожает», - рассказала продюсер.

Ближайшее выступление 67-летнего музыканта состоится в Санкт-Петербурге 21 сентября. «Небольшая медицинская пауза не отразится на концертном графике артиста, и после реабилитационного периода он вернется к творческой деятельности», - уточнила Белла Купсина.