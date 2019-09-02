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Общество

Наталья Поклонская разводится после года в браке

Экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой, депутатом Государственной Думы Натальей Поклонской. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Ивана Соловьева, «гремучая смесь» из «двух лидеров» в семье вряд ли когда-то могла «устаканиться». Он также отметил, что на первый план как семейной, так и политической жизни выходят «безжалостные реалии» в виде прагматизма, рационализма, карьеризма, артистизма, «готовности с легкостью предать все и в первую очередь самого себя».

Иван Соловьев уверен, что разводом он «облегчил жене задачу» и предоставил ей возможность самостоятельно выбирать дальнейший путь и расставлять приоритеты.

«Она свой выбор сделала. Как это было исполнено, уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания. Это минус не в мою карму и не мой хайп. Никогда не напрашивался ни к кому под крыло и уж тем более не строил карьеру на глубоко личных отношениях. Знаю, что в номенклатурном и финансовом планах это всегда губило меня, но зато позволяло оставаться собой», — добавил Иван Соловьев.

Свадьба экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской и в тот момент еще руководителя  аппарата уполномоченного по правам человек Ивана Соловьева состоялась в августе прошлого года. За это время супруги реализовали несколько гуманитарных проектов и написали книгу.

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