Почти 1,5 млн рублей перевёл мошенникам обманутый «экстрасенсами» житель Пскова
Почти 1,5 млн рублей перевёл мошенникам 42-летний житель Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации, пскович поверил неизвестным, которые пообещали ему выплатить компенсацию за то, что до этого его обманули экстрасенсы.
Мужчина поверил в выплату и согласился на «сотрудничество». Под предлогом подтверждения реквизитов у потерпевшего требовали переводить деньги на банковский счет. В результате пскович перевел 1 млн 414 тысяч рублей, но обещанную «компенсацию» так и не получил.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается. Установлено, что номера звонивших зарегистрированы в Москве.