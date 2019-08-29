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Почти 1,5 млн рублей перевёл мошенникам обманутый «экстрасенсами» житель Пскова

Почти 1,5 млн рублей перевёл мошенникам 42-летний житель Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации, пскович поверил неизвестным, которые пообещали ему выплатить компенсацию за то, что до этого его обманули экстрасенсы.

Мужчина поверил в выплату и согласился на «сотрудничество». Под предлогом подтверждения реквизитов у потерпевшего требовали переводить деньги на банковский счет. В результате пскович перевел 1 млн 414 тысяч рублей, но обещанную «компенсацию» так и не получил.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается. Установлено, что номера звонивших зарегистрированы в Москве.

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