Акваторию Псковского озера от деревни на острове Колпино до берега очистили специалисты

15:56, 02 сентября 2019, ПАИ

Специалисты очистили акваторию Псковского озера от деревни Шартово на острове Колпино до берега, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Расчистка выполнена по заказу комитета. Участники рабочей группы во главе с председателем комитета Виктором Мусатовым на катерах проехали по местам проведения работ. «Благодаря проделанным работам удалось решить не только вопрос с экологической безопасностью, но повысить на этом участке транспортную доступность и судоходность. Сделанный фарватер позволит обеспечить необходимый по техническим требованиям уровень подхода малых судов к острову Колпино. Это предоставит для жителей больше возможностей для использования водного транспорта и связи с большой землей. Уже есть положительные отзывы от местных жителей, воспользовавшихся водными путями движения на участке», — сказал Виктор Мусатов.

На острове Колпино три населенных пункта, постоянное население которых составляет порядка 260 человек. Летом число жителей возрастает за счет приезжих дачников.

Председатель комитета также подчеркнул, что выполнение природоохранных мероприятий по расчистке водных объектов улучшает экологическое состояние не только в границах акватории, но и на прилегающей территории, что положительным образом скажется на местах гнездования редких видов птиц и нерестилища рыб. В планах также работы по расчистке рек Великой и Псковы, где в числе прочих будут решены задачи по предотвращению подтопления и расчистке берегов и акватории от растительности.