Первую в мире коллекционную криптомонету выпустят в Литве

16:43, 02 сентября 2019, ПАИ

В 2020 году Банк Литвы (БЛ) выпустит первую в мире коллекционную криптомонету - LBCoin. Об этом сообщает портал Delfi.

Как рассказал начальник отдела по вопросам политики, эмиссий и контроля БЛ Эгидиюс Паляцкис, монету планировалось выпустить в этом году, но конкурсы публичных закупок затянулись, дату консультаций пришлось отложить. По его словам, сейчас выпуск монеты находится на стадии реализации: технология производства уже известна и есть видение того, как монета должна выглядеть.

Криптомонета будет посвящена истории Литвы, ее будут продавать в виде натуральных жетонов. Ими можно будет обмениваться, собирать определенный набор, а потом поменять все на физическую монету.

Также сообщается, что предварительная стоимость нумизматической криптомонеты - 88,2 тысячи евро. В конкурсе на ее программирование приняли участие компании из Литвы, Индии, Сингапура и Польши. Победителем оказалась литовская компания iTree.