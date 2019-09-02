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Общество

Первую в мире коллекционную криптомонету выпустят в Литве

В 2020 году Банк Литвы (БЛ) выпустит первую в мире коллекционную криптомонету - LBCoin. Об этом сообщает портал Delfi.

Как рассказал начальник отдела по вопросам политики, эмиссий и контроля БЛ Эгидиюс Паляцкис, монету планировалось выпустить в этом году, но конкурсы публичных закупок затянулись, дату консультаций пришлось отложить. По его словам, сейчас выпуск монеты находится на стадии реализации: технология производства уже известна и есть видение того, как монета должна выглядеть.

Криптомонета будет посвящена истории Литвы, ее будут продавать в виде натуральных жетонов. Ими можно будет обмениваться, собирать определенный набор, а потом поменять все на физическую монету.

Также сообщается, что предварительная стоимость нумизматической криптомонеты - 88,2 тысячи евро. В конкурсе на ее программирование приняли участие компании из Литвы, Индии, Сингапура и Польши. Победителем оказалась литовская компания iTree.

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