Потерявшегося семилетнего ребёнка разыскали в Пскове сотрудники Росгвардии
Потерявшегося семилетнего ребёнка разыскали в Пскове сотрудники Росгвардии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Ребенок пропал в торговом центре на улице Кузбасской Дивизии. На поиски мальчика выдвинулся наряд вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика полиции Дмитрия Никонова и старшего сержанта полиции Дмитрия Стебелева.
В результате росгвардейцы обнаружили его на улице Ипподромной. Ребёнка передали матери.