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Общество

Бюст шахматиста Александра Петрова открыли в Опочке

2 сентября в Опочке на территории гимназии имени русского шахматиста Александра Петрова состоялось торжественное открытие памятника в его честь.

Как сообщил Псковскому агентству информации президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов, в мероприятии приняли участие руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев, глава Опочецкого района Юрий Ильин, а также пра-пра-правнук Александра Петрова – Кирилл Кузнецов, олимпийский чемпион и многократный чемпион России, победитель командных чемпионатов мира и Европы, международный гроссмейстер Александр Морозевич.

Бюст высотой 180 сантиметров, выполнен из бронзы. Его автор - народный художник РФ, академик Академии художеств, скульптор Александр Бурганов.

Монумент изготовлен совместно с администрацией Псковской области и администрацией Опочецкого района при поддержке Федерации шахмат Псковской области. Проект реализован на средства благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, а также Российской шахматной федерации и на пожертвования шахматистов Псковской области.  

Александр Петров родился 13 февраля 1799 года в селе Бисерово Опочецкого уезда Псковской губернии. Он стал известен еще с юного возраста: в 15 лет победил в Санкт-Петербурге одного из лучших шахматистов — А. Копьева и с этого момента считался лучшим шахматистом России. В 1824 году Александр Петров издал свою первую шахматную книгу на русском языке — «Шахматная игра, приведенная в систематический порядок, с присовокуплением игор Филидора и примечание на оные». Издание стало настольной книгой многих шахматистов.

Александр Петров внёс значительный вклад в теорию шахмат. Он создал несколько игровых задач. Самая знаменитая - «Бегство Наполеона из Москвы в Париж». Сохранилось порядка 90 партий Александра Петрова.

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