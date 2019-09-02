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Общество

Жители Усвятского района получили доступ к электронной библиотеке «ЛитРес»

Жители Усвятского района получили доступ к электронной библиотеке «ЛитРес», которая включает в себя более 300 тысяч платных и бесплатных книг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Баннеры с QR-кодом, обеспечивающим доступ к системе, появились в библиотечном отделе Усвятского районного центра культуры в рамках торжественного мероприятия «Здравствуй, школа, это мы!»

Помощь в размещении баннеров оказали специалисты Псковской областной универсальной научной библиотеки. Они протестировали доступ к «ЛитРес» при помощи мобильных устройств с операционными системами iOS и Android, показали различные варианты записи читателей.

Читательский номер и логин для пользования новой системой может получить любой желающий, для этого нужно написать в Усвятскую районную библиотеку.

Проект реализует региональный комитет по культуре в рамках Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области». Соответствующее соглашение о взаимодействии и сотрудничестве заключили администрация Псковской области и Российский книжный союз.

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