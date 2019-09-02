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Общество

Сотрудники псковской ППС принимали поздравления городских властей

2 сентября в Пскове состоялось торжественное мероприятие в честь 96-й годовщины со дня образования патрульно-постовой службы в системе Министерства внутренних дел. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

От имени депутатов Псковской городской Думы с профессиональным праздником патрульных поздравил депутат Эдуард Белов. «В вашей профессии не бывает случайных людей, вы не раз доказывали это. На вашем счету сотни предотвращенных преступлений, спасенных жизней псковичей и задержанных преступников», - сказал парламентарий.

Эдуард Белов вспомнил несколько случаев, когда имел возможность лично наблюдать патрульно-постовую службу в действии. «Патрулируя улицы нашего города, вы день и ночь оберегаете покой его жителей и первыми приходите им на помощь. Искреннее спасибо вам за профессионализм, преданность своему делу, за надежное плечо, на которое можно опереться и в будни, и в праздники, за безопасность, которую вы обеспечиваете горожанам и гостям Пскова», - сказал депутат и от имени и. п. главы Пскова Елены Полонской вручил начальнику подразделения поздравительный адрес. Отличившиеся сотрудники получили благодарственные письма и ценные подарки.

Начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин отметил, что невозможно представить полицию без ППС. «Ваша работа в первую очередь видна всем гражданам. Именно по вам дается оценка правопорядка и работе полиции жителями нашего города», - уверен Сергей Сурин.

Он поблагодарил коллег за храбрость и доблестную службу, отдельно отметив работу во время Ганзейских дней. Здоровья, благополучия, мирного неба, успехов на службе и карьерного роста пожелал представителям ППС Владимир Воробьев.

Лучшие сотрудники подразделения награждены нагрудными значками, почетными грамотами, благодарственными письмами и подарками.

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