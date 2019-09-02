Псковские депутаты приняли участие в торжественных линейках в День знаний

18:08, 02 сентября 2019, ПАИ

2 сентября в Пскове депутаты городской Думы приняли участие в праздничных мероприятиях ко Дню знаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В частности, депутат Григорий Турин посетил школу №1 имени Леона Поземского – самую старую школу города. В этом году, по словам ее директора Ирины Ломоновой, учреждение начало работу в 234 раз. На базе этой школы открывается спецкласс имени ученого, физика-ядерщика И. К. Кикоина.

Григорий Турчин отметил, что на школьниках теперь лежит еще большая ответственность, особенно на учащихся нового кикоинского класса. «Мы помним и гордимся именами, увековеченными на фасаде здания вашей школы. Но фасад большой - места еще много, хватит на всех вас. Поэтому дерзайте и всегда стремитесь к большему», - заявил депутат.

Директор Лицея экономики и основ предпринимательства №10, депутат Ольга Федорова открыла торжественную линейку и пожелала ребятам новых подвигов, «доброго рвения и удачи».

Парламентарий Юлия Пожидаева посетила линейку в многопрофильном правовом лицее №8, Григорий Стороненков – среднюю школу №3.

Учащихся средней общеобразовательной школы №23 поздравил с Днем знаний депутат Александр Баев, попросив школьников оправдать надежды учителей и родителей. Александр Баев вручил ветерану Виктору Воробьеву памятный знак «75 лет освобождения города Пскова».

Депутат Александр Тимофеев встретился с ребятами из школы №2, а Валерий Тюменцев - с учениками Псковского технического лицея. Школьников лицея №21 поздравил Дмитрий Барабанов, ребята школы №17 принимали поздравления от Сергея Мусиенко. Сергей Колосов посетил сразу две школы - №11 и №18.

Кроме того, депутат Эдуард Белов выступил с поздравлением в лицее «Развитие», а школа №24 встречала Константина Болотина, Денис Иванов посетил школу №22, Елена Маницкая - №9.

Сергей Гаврилов выступил перед ребятами Псковской школы-интерната, школы №13 и лицея №4. Сергей Фёдоров посетил школу №12, а ученики Псковского педагогического комплекса принимали поздравления от своего директора и по совместительству депутата Любови Николаевой.