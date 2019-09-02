Руководитель СУ СКР по Псковской области поздравил педагогов, родителей и учеников с Днём знаний

19:48, 02 сентября 2019, ПАИ

2 сентября руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня посетил торжественную линейку, посвященную Дню знаний. Как сообщили Псковскому агентству информации в СУ СКР по Псковской области, мероприятие состоялось в Погранично-Таможенно-правовом лицее в городе Пскове. В нём приняли участие и директор Светлана Меренкова, почётные гости, педагогический состав, а также родители и лицеисты.

Обращаясь к присутствующим, Пётр Крупеня отметил, что начало учебного года - особенный день. А для самых юных героев – первоклассников – этот день особенный вдвойне, ведь с этого момента они отправляются в увлекательное путешествие в Мир знаний. На уроках их ждут добрые и мудрые учителя, интересные задания, на переменках – весёлые друзья и забавные игры.

«Уникальная ситуация сложилась в семье нашего сотрудника: его сын – Артём идет в первый класс к своей первой учительнице Анне Анатольевне Крайник, которая 30 лет назад была первой учительницей его отца, с первого дня привив ему любовь к учебе и саморазвитию», - отметил руководитель регионального управления СКР.

Петр Крупеня также рассказал присутствующим о выдающемся земляке Александре Бастрыкине, который в настоящее время возглавляет Следственный комитет России и о ведомственных образовательных учреждениях.

В завершении выступления главный следователь региона пожелал всем присутствующим счастья и удачи в этом увлекательном путешествии в Мир знаний.