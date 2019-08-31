Портрет кисти Ильи Репина вернулся с выставки в Третьяковской галерее

21:22, 02 сентября 2019, ПАИ

Портрет врача и петербургского коллекционера Н.Д. Ермакова (1914 г.) из собрания псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника был представлен в Третьяковской галерее на выставке «Илья Репин». Как сообщили Псковскому агентству информации в музее, выставка работала с 16 марта по 18 августа.

В задачи выставки входило не только наиболее полное представление наследия Репина, но и предложение зрителю современной интерпретации его творчества.

Специально к выставке был подготовлен каталог.

Ретроспектива Ильи Репина в Третьяковской галерее открыла серию выставок, посвященных 175-летию со дня рождения художника, которые пройдут в 2019-2020 году в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, в Пти-Пале в Париже и в Художественном музее Атенеум в Хельсинки. Этот международный проект призван не только акцентировать значение творчества Репина для отечественной культуры, но и подчеркнуть важность наследия мастера для европейского искусства в целом.