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«Михайловское» анонсировало афишу мероприятий ко Дню Государственного флага РФ

Премьера арт-экскурсии Михаила Драгунова «Лоскутья сих знамён победных...» пройдёт в День Государственного флага Российской Федерации, 22 августа, в мемориальном парке усадьбы «Михайловское» – родового имения Пушкиных и Ганнибалов, сообщили ПАИ в службе информации музея.

Фото из архива службы информации музея-заповедника «Михайловское»

Название новой программы – строка из поэмы «Медный всадник». Известный артист театра и кино, лауреат премии «Овации» и давний друг музея Михаил Драгунов расскажет участникам прогулки о предках Пушкина, чьи судьбы были связаны с военной службой. Пойдёт речь и о воспетых поэтом героях Отечественной войны 1812 года. В свою программу актёр включил фрагменты «Полтавы», «Медного всадника», «Пира Петра Первого», стихотворения «Моя родословная» и других произведений Пушкина.

Новую программу «Лоскутья сих знамён победных...» Михаил Драгунов повторит и на следующий день, 23 августа. Время проведения и другую полезную информацию об арт-экскурсии Михаила Драгунова можно уточнить на официальном сайте музея-заповедника «Михайловское» в разделе «Календарь событий Август → День Государственного флага России. Праздничная программа».

Помимо этого, 22 августа жителей и гостей Святогорья ждёт большой концерт «Под флагом Отчизны» на площади Музейщиков перед научно-культурным центром «Михайловского» в посёлке Пушкинские Горы. Начнётся он в полдень. Перед зрителями выступят солисты КДЦ и детский хореографический коллектив «Смаил». В программу включены флешмобы «Дружная Россия» и «Родина внутри», а завершит праздничную часть торжественное появление огромного российского триколора под звуки государственного гимна.

Этот концерт Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» проводит совместно с администрацией Пушкиногорского муниципального округа и с Пушкиногорским культурно-досуговым центром. Вход свободный, возрастных ограничений для зрителей не предусмотрено.

Ранее сообщалось, что фольклорная программа «Деревенский Пушкин» собрала две тысячи участников в «Михайловском» с начала года.

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