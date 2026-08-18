Решение об изъятии Печорской водонапорной башни у собственника вступило в силу

23:47, 18 августа 2026, ПАИ

Псковский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы и оставил без изменения решение Печорского районного суда об изъятии объекта культурного наследия у собственника. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Башня 1913 года постройки (объект регионального значения «Башня водонапорная с электростанцией») с 2021 года находилась в собственности у мужчины. При покупке объекта у ООО «Изборск‑Парк» собственник получил охранное обязательство, закреплённое в договоре купли‑продажи.

Согласно документу, до октября 2025 года он должен был разработать проектную документацию, а затем провести консервацию, ремонт и реставрацию башни. Однако установленные обязательства собственник не выполнил.

В суде указали, что бездействие владельца носит системный и виновный характер и приводит к разрушению памятника. По итогам апелляционного рассмотрения жалобы были отклонены, решение суда первой инстанции оставлено в силе.

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