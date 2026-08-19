Великолукский краеведческий музей превратится в «ТехноГрад» в День города

08:31, 19 августа 2026, ПАИ

Интерактивную площадку «ТехноГрад» представит детский технопарк «Кванториум» в рамках празднования Дня города в Великих Луках. Выставка пройдёт в краеведческом музее Великих Лук с 13:00 до 18:00. Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.

На площадке «ТехноГрад» гостей праздника ждут опыты с химическими веществами, создание брелока из стеклюра, виртуальный полёт, большая напольная игра «Великие Луки», созданная обучающимися «Кванториума», управление настоящим роботом.

Посетители смогут не только увидеть современные технологии в действии, но и принять непосредственное участие в создании сувениров и цифровых работ, а также оставить своё видеопожелание городу.

Напомним, детский технопарк «Кванториум» открылся в Великих Луках в рамках национального проекта «Образование».