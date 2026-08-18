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Общество

Более двух тысяч человек собрал фестиваль «Граинская сторона» в Красногородском районе

Порядка 2,5 тысячи человек посетили V областной открытый фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона», который прошёл в деревне Платишино Красногородского района. В этом году мероприятие было посвящено Году единства народов России, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: министерства культуры Псковской области

На главной сцене фестиваля выступали исполнители из Псковской, Смоленской и Московской областей, а также из Санкт‑Петербурга и Великого Новгорода. Гостем мероприятия стал этномузыкант, мультиинструменталист, педагог, амбассадор Российского общества «Знание» Антон Вакуров, который также является автором проекта «Школа гусельника Антония».

Свои концертные номера представили и лауреат международных и всероссийских конкурсов, известная гуслярша и композитор Ольга Глазова, а также заслуженная артистка России, солистка Псковской областной филармонии Наталья Александрова.

Для всех желающих в помещении Платишинского сельского клуба-музея организовали выставку подлинных предметов жителей Граинского края рубежа XIX–XX веков. Экспонаты рассказывают о жизни старообрядцев и гусляров, и позволяют проследить связь материальных артефактов с развитием народной музыкальной культуры того времени.

Отдельный интерес у гостей вызвал кинозал. Здесь в ходе фестиваля демонстрировались документальные фильмы, посвящённые псковской традиции игры на гуслях. В список показов вошёл также мультфильм, созданный на базе платишинской сказки «Музыка, летящая на крыльях». На ярмарке мастеров‑ремесленников были представлены изделия, выполненные в различных техниках декоративно‑прикладного искусства.

Организаторами фестиваля выступили Псковский областной центр народного творчества, Красногородское досуговое объединение, Платишинский сельский клуб-музей при поддержке министерства культуры Псковской области и администрации Красногородского муниципального округа.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.

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