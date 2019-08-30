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Более 60 шахматистов выступили на этапе Рапид Гран-при России в Великих Луках

В Великих Луках завершился этап Рапид Гран-при России, проходивший в рамках празднования 220-летнего юбилея первого русского шахматного мастера, уроженца Опочецкого уезда Псковской губернии Александра Петрова. Как сообщил Псковскому агентству информации президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов, турнир, который впервые прошёл в Псковской области, собрал 64 спортсмена, из них 8 шахматистов имели звания международный гроссмейстер.

Участники соревнования приехали в Великие Луки из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровского края, республик Северная Осетия - Алания и Татарстан, Новгородской, Тверской, Вологодской и Псковской областей, а также из Латвии.

Поприветствовать участников соревнования пришли заместители главы города Великие Луки Виктор Волынцев и Сергей Агарёв, кураторы спорта заместитель главы администрации города Всеволод Куплайс и председатель спорткомитета Андрей Беляев, а также заместитель Исполнительного директора РШФ Александр Ткачёв и Президент областной Федерации шахмат Дмитрий Шахов.

Турнир прошёл в упорной и бескопромиссной борьбе. Победителя соревнования выявили только дополнительные показатели. Так в дележе 1-4 мест удача улыбнулась гроссмейстеру Александру Шиманову (Санкт-Петербург). Второе место у гроссмейстера Александра Мотылева (Москва), третье — у гроссмейстера Ивана Розума (Вологодская область). Четвертым финишировал мастер ФИДЕ Тигран Назаретян (Республика Северная Осетия-Алания). Все данные участники набрали по 7 очков из 9 возможных.

Лучший результат из псковских спортсменов показал, мастер ФИДЕ из города Великие Луки, многократный чемпион области Валентин Власов, заняв 11 место.

Специальными призами были отмечены лучшие спортсмены в категориях: женщины, ветераны, юноши и девушки 2001–2004 г.р., юноши и девушки 2005 г.р. и моложе.

Специальными призами за лучшие результаты в своих возрастных группах были отмечены и шахматисты Псковской области. Ветераны псковских шахмат — великолучане Валерий Жихарев и Леонард Мелконян, среди женщин — Анна Лабусова, юные шахматисты Алексей Захаров (Псков), Наум Руденко (Псковский район), Илья Можаров (Великие Луки) и Алексанлр Кульнев (Псков), Виктория Емельянова и Элина Гольбрах, а также Кристина и Ася Якоревы(.Великие Луки).

Приз зрительских симпатий получил самый юный участник — шестилетний Владимир Трифанов (Псковская область), набравший 3 очка.

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