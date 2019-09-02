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Общество

Прокуратура Порховского района выявила нарушения законодательства МП «Водоканал»

Прокуратурой Порховского района проведена проверка исполнения водоохранного законодательства при осуществлении деятельности муниципальным производственным водопроводно-канализационным предприятием Порховского района «Водоканал». Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, согласно ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» сброс в водные объекты рыбохозяйственного значения и рыбоохранные зоны вредных веществ, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены, запрещается.

В соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов, не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека.

Кроме того, Водный кодекс РФ гласит, что при эксплуатации водохозяйственной системы запрещается осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах).

Вместе с тем, проведенной проверкой установлено, что МП «Водоканал» в отсутствие разрешения на сброс загрязняющих веществ осуществляет сброс сточных вод от жилых домов в реку Бахаревка и в последующем в реку Шелонь по выпуску, расположенному в деревне Логовино Порховского района Псковской области. Очистные сооружения отсутствуют, производственный контроль за качеством сточных вод организацией не осуществляется.

В этой связи прокуратурой района в адрес главы Порховского района внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствовавших, и привлечения к ответственности виновных лиц.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.

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