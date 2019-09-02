Психологов псковского УФСИН поздравили с профессиональным праздником

22:49, 02 сентября 2019, ПАИ

2 сентября отмечается День психологической службы уголовно-исполнительной системы России. Именно в этот день, 25 лет назад, в 1992 году Приказом МВД России было утверждено Примерное положение о психологической лаборатории исправительно-трудового учреждения. За все это время она, как и сама уголовно исполнительная система, претерпела значительные изменения и совершенствования.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, в настоящее время при каждом исправительном учреждении региона функционируют психологические лаборатории. Кроме того, психологи работают в аппарате Управления, ву головно-исполнительной инспекции, осуществляя психологическое сопровождение сотрудников ОСН «Зубр» и отдела по конвоированию. Штатная численность психологов в учреждениях региональной уголовно-исполнительной системы — 24 человека.

Эта служба является неотъемлемым звеном как в системе исправления и ресоциализации осужденных, так и в работе с личным составом. Работа пенитенциарного психолога требует терпения, выдержки, большой эмоциональной отдачи. Внедрение новых индивидуальных форм психологической работы и развитие психотерапевтического направления деятельности психологов, совершенствование практических навыков и повышение профессионального уровня психологов является одной из задач Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года.

Руководство УФСИН России по Псковской области поздравляет психологов с профессиональным праздником и желает плодотворной профессиональной деятельности, удачи во всех начинаниях, здоровья, счастья, семейного благополучия, мира и добра.