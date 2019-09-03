В 1,5 раза упала за год доля краткосрочных вкладов россиян

09:48, 03 сентября 2019, ПАИ

За год в России доля краткосрочных банковских вкладов граждан снизилась в 1,5 раза – с 50% до 30%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на обзор Центробанка.

Специалисты связывают такую тенденцию с растущими доходами долгосрочных сбережений россиян. По словам экспертов, в среднем в топовых банках страны на 6 месяцев средства можно положить под 5,3%, на срок более года – под 6,3%.

В крупнейших банках России подтвердили такую тенденцию, в двух из них только около 30% сбережений размещены на короткий срок. Причиной увеличения популярности, как отметили эксперты, является снижение инфляции и растущее доверие к банковскому сектору.