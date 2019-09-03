Facebook намерен отказаться от лайков

10:13, 03 сентября 2019, ПАИ

Facebook может начать скрывать количество лайков под постами, чтобы избавить пользователей от погони за вниманием и оградить их от самоцензуры. Как сообщает ТАСС, тестирование этой функции уже началось в приложении соцсети на Android.

Идея заключается в том, чтобы уберечь людей от неприятных ощущений, когда они видят, что публикации других пользователей привлекают гораздо больше внимания. Это также необходимо, чтобы уменьшить количество удаленных постов, которые, по мнению их авторов, набрали недостаточно лайков, пояснили в компании.

В Facebook подтвердили, что уже работают над возможностью отказа от счетчика лайков. Вместо них под записью можно будет увидеть не цифры, а список отреагировавших на публикацию пользователей. Эта возможность пока еще недоступна для широкой публики.