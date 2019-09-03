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Общество

Как правильно кормить школьников рассказали в Роспотребнадзоре

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно организовать питание школьников. В ведомстве считают, что родители должны соблюдать рациональный режим питания для детей от 7 до 17 лет и не забывать о 5 приемах пищи в день и количестве калорий. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Многие родители считают, что в деле устройства питания школьника достаточно положиться на собственную интуицию и здравый смысл. Однако, важно знать и понимать принципы рационального питания, и правила гигиены питания, соблюдение которых имеет ключевое значение в сохранении здоровья ребенка», - отметили в ведомстве.

Специалисты настаивают на соблюдении режима, учитывающего ритмичность протекания физиологических процессов, приемы пищи три раза в день (завтрак, обед и ужин), два перекуса в течение дня (второй завтрак и полдник). По словам экспертов, питание в определенные часы способствуют полноценному усваиванию пищи и предотвращению желудочно-кишечных заболеваний.

В частности, для учащихся первой смены, по мнению Роспотребнадзора, оптимальными будут следующие часы приема пищи: первый завтрак – дома в 7:00 – 8:00; второй завтрак – 10:30-11:00; обед – в13:00 – 14:00; полдник – в 16:30 – 17:00, ужин – 19:00-20:00, но не позже, чем за полтора часа до сна. Для детей, которые ходят в школу во вторую смену: завтрак – 7:00 – 8:00, обед – 12:00 - 12:30; полдник – 15:00, ужин – 20:00 – 20:30.

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