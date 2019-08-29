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Няня украла грудного сына у псковички в Сочи

Няня, которая отказывается отдавать малыша матери. Фото с сайта "КП - Кубань"

В Сочи няня украла у псковички грудного сына, сообщает «Комсомольская правда - Кубань». 39-летняя женщина обратилась в полицию и попросила помочь вернуть малыша.

Уроженка Пскова находится в Сочи на заработках, здесь же в мае она родила сына, чтобы не терять работу, наняла няню. Однако в один из дней мать ребёнка, отвозившая его к няне домой, не смогла забрать малыша, девушка отказалась его отдать. 

Правоохранители проводят проверку по заявлению женщины. Известно, что с мальчиком всё хорошо.

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