Кантата «Кармина Бурана» откроет 76-й филармонический сезон в Пскове

15:21, 03 сентября 2019, ПАИ

5 октября в Пскове откроется новый 76-й филармонический сезон. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, симфонический оркестр Псковской областной филармонии и хор Санкт-Петербургского Государственного университета исполнят кантату «Кармина Бурана» немецкого композитора Карла Орфа.

К моменту написания произведения Карлу Орфу было 40 лет, тогда к нему в руки попал сборник-песенник, найденный в одном из баварских монастырей. Он был датирован 1300-м годом и содержал множество текстов, написанных вагантами – странствующими певцами и поэтами. Это был средневековый монастырский песенник, и к тому времени пережил уже четыре издания. Название «Carmina Burana» («Бойернские песни») дал первый хранитель и издатель сборника Иоганн Шмеллер по названию местности, в которой тот был найден.

Сборник включал около 250 текстов разных авторов на разных языках: на разговорной латыни, старонемецком и старофранцузском. Несмотря на то, что найдены они были в монастыре, ничего религиозного в них не было, это лирические любовные серенады и романсы, застольные песни, веселые пародии.

По задумке композитора, сценическое воплощение кантаты должно было включать не только оркестр, голоса хора и вокалистов, но и цветовые решения. Номера, посвящённые любви, исполняют солисты, а сатирически-пародийные и песни монахов - хор в сопровождении усиленных оркестровых инструментов. В кантате много стилизаций под народно-песенный бытовой фольклор.

Премьера кантаты «Кармина Бурана» прошла 8 июня 1937 года на сцене Фракфуртской оперы. Критики, журналисты, газетчики оставили противоречивые отзывы: «музыка неплохая, но несомненно, что все впечатление испортил непонятный текст на латыни»; «бесплодные усилия автора не увенчаются успехом – средние века прошли, и вся эта латынь и римские мотивы никому сейчас не интересны, нужна музыка, которая отражала бы современные нужды общества»; «огромный музыкальный творческий акт произвел колоссальное впечатление, он указывает новые направления»; «сильнейшее впечатление фестиваля - сенсационное исполнение сценической кантаты Карла Орфа»; «сочинение ошарашивающей новизны».

«Однако была рецензия, сказанная устно, сыгравшая ключевую роль в дальнейшей судьбе произведения. Она принадлежала создателю организации «Союз борьбы за чистоту немецкой культуры» Розенбергу. Он же был автором расовой теории национал-социалистов. Он назвал музыку Орфа «баварской негритянской музыкой», намекая на ее неблагородный уровень. Таким образом, к концу 1937 года о малоизвестном Карле Орфе услышали все в Германии. Но уже через 4 дня после премьеры по неизвестным причинам постановка была закрыта, и кантату стали вновь исполнять лишь спустя годы», - рассказали в дирекции.