Объявлен аукцион на строительство пожарного поста в гдовской деревне Ямм

11:17, 03 сентября 2019, ПАИ

Объявлен аукцион на строительство отдельного пожарного поста в деревне Ямм Гдовского района. Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 13 млн 932 тыс. 447,6 рубля. Источник финансирования - бюджет Псковской области. Средства предусмотрены в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность Псковской области» госпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Проведение аукциона запланировано на 12 сентября. Работы должны быть завершены до 20 декабря.

Модернизацию материально-технической базы регионального управления МЧС губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсуждал со cтатс-секретарeм — заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексеем Серко. Для поста в поселке Ямм планируется закупить два пожарных автомобиля, на эти цели предусмотрены 11 млн рублей. Это обеспечит пожарную безопасность порядка 4,5 тыс. человек, проживающих в радиусе 20 км от населенного пункта.

В сентябре 2018 года отдельный пожарный пост открылся в деревне Ляды Плюсского района, он обеспечивает безопасность 1,5 тысячам местных жителей в радиусе более 73 километров. На строительство поста было выделено14 млн рублей, еще 10 млн - на приобретение пожарных машин. Еще один пожарный пост появится в регионе в 2020 году.