Михаил Ведерников: Наибольшее горе и жертвы в последние десятилетия связаны с терроризмом

10:55, 03 сентября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона в День солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

«Сила нашей армии, уровень доступных технологий, мировая глобализация и общее стремление к диалогу привели к тому, что современная Россия может не бояться глобальной войны, подобной тем, что сотрясали нашу страну в прошлом веке. Но появились новые угрозы. Наибольшее горе и жертвы в последние десятилетия связаны с терроризмом — мировым вызовом, с которым долгое время не могла справиться ни одна страна мира», - отметил Михаил Ведерников.

Он напомнил, что 3 сентября — это день памяти погибших в Беслане, на Дубровке, в Буденновске, Грозном, Кизляре, Москве, Буйнакске, Волгодонске, Волгограде, Санкт-Петербурге.

«Сегодня мы вспоминаем как жертв, так и тех, кто ценой своей жизни спасал и защищал граждан России от смертельной опасности. Отечественные правоохранительные органы адаптировались к изменившимся условиям. За прошедшее время наша страна в ходе жесткой, непримиримой борьбы смогла нейтрализовать угрозу, до минимума снизив террористическую активность», - говорится в обращении.

По данным Совета Безопасности РФ, в 2018 году были предотвращены 19 терактов, в 2017 году — 25. «За этими цифрами десятки спасенных жизней, и долгие годы кропотливой работы наших правоохранительных органов», - сказал губернатор. Он отметил, что псковские десантники, спецназ, УФСБ, МВД внесли большой вклад в эти результаты и обеспечение безопасности на территории страны и области, и они продолжают нести свою бдительную, неусыпную службу.

Михаил Ведерников выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких в борьбе против терроризма, и благодарность тем, кто бьется за мир в нашей стране. «Пусть в России всегда будет спокойствие и процветание. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!» - пожелал глава региона.