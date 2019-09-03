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Общество

Чаще всего в качестве туристов в Россию приезжают украинцы

В этом году в качестве туристов в Россию чаще других приезжают граждане Украины, сообщает ТурСтат.

Всего с 1 января по 30 июня Россию посетили 3 миллиона 423 тысяч украинцев. На второе место в рейтинге попали казахстанцы (1 миллион 569 тысяч), а на третье — китайцы (780 тысяч человек). Далее идут финны, которых в Россию прибыло 430 тысяч человек, и азербайджанцы — 418 тысяч. Шестую позицию заняли поляки (323 тысячи), седьмую — немцы (270 тысяч), восьмую — армяне (260 тысяч). Десятку главных любителей путешествий по России завершили жители Молдавии (189 тысяч человек) и эстонцы (232 тысячи человек).

А Турция возглавила список самых популярных у российских туристов стран. Согласно полученным специалистами данным, в первом полугодии 2019 года Турцию посетили 2,649 миллиона россиян, что на 16,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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